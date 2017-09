Brigachtal Musikalischer Balsam für die Seele

Stefanie Kirner aus Löffingen ist leidenschaftliche Harfenspielerin. Ihr Repertoire, das sie komplett auswendig spielt, reiche für eine Darbietung von insgesamt vier Stunden. Sie war schon des Öfteren in Brigachtal und freute sich sehr wieder an diesem geschichtsträchtigem Ort mit einer tollen Akustik spielen zu dürfen.

Sie streichelt die Harfe, sie zupft, sie lässt ihre Finger einmal schnell und einmal ganz sanft über dieses imposante Musikgerät gleiten. Es sind einzigartige Moment, die sie den Zuhörern beschert. Sehnsuchtsmelodien, die am Meer entstanden sind, transportiert sie mit einer beeindruckenden Leichtigkeit in die altehrwürdige Kirche. Die Zuschauer sind in den Bann der feinen Klänge gezogen, wippen mit den Füssen oder schließen die Augen.

Es sind vor allem irische Stücke, die sie präsentiert. Komponiert zum einen von dem blinden und begabten Harfenspieler Turlough O’Carolan, der 1670 geboren wurde und mit seinem Pferd durch die Wälder reiste. Er ließ sich von der einzigartigen Natur Irlands inspirieren und komponierte unter anderem Concerto, nachdem er einen Wettstreit mit einem italienischen Geiger gewonnen hatte. Ein besonderes Schmankerl sind ihre selbstkomponierten Stücke, zum einen "Überraschung", es entstand nach dem ihr Ehemann zum fünften Hochzeitstag eine schöne Überraschung bereitete.