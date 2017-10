Brigachtal Mundharmonie tritt bei Weltmeisterschaft an

Es wird eifrig geprobt donnerstagabends im unteren Geschoss des Werks- und Vereinshauses in Klengen. In einem Halbkreis stehen sich die Musiker der Mundharmonika Spielgruppe "Mundharmonie" gegenüber und geben ihr Bestes. Laut, leise, schnell und langsam werden den Instrumenten schöne Töne entlockt und tolle Titel gespielt. Seit gut zwei Jahren trifft sich die Gruppe der Spieler des Musikinstruments mit Durchschlagzungen. Die Durchschlagzunge ist ein Streifen Material, meistens aus Metall. Dieser wird an einem seiner Enden auf einen Rahmen fest gemacht. Der andere, frei bewegliche Teil deckt im Ruhezustand in der Mitte die Öffnung des Rahmens ab. Wird die Mundharmonika dann gespielt, wird dieser Teil geschwungen und erzeugt den Ton.

Im Januar wurde die Entscheidung getroffen, bei der Weltmeisterschaft "World Harmonica Festival" in Trossingen anzutreten, die vom 1. bis 5. November stattfinden wird. Die Idee kam von der Dirigentin Birgit Käfer, die das Ensemble von 16 Spielern zum Erfolg führen wird. Es sind 15 Mundharmonikaspieler und ein Schlagzeugspieler dabei. Einige haben erst vor zwei Jahren angefangen. Spielen werden sie das Stück "Open Air" von dem befreundeten Komponist, Dozent und Musikprofi Hans-Günther Kölz in der Kategorie "Orchester Erwachsene". Das Stück wurde extra passend für Mundharmonika umgeschrieben. Der olympische Gedanke spielt auch hier eine große Rolle, "dabei sein ist alles" ist das Credo von Birgit Käfer. Die Gruppe freut sich auf die Teilnahme bei so einem "großen Event", so eine begeisterte Teilnehmerin.

Neben der Jury werden aber auch andere Gäste in den Genuss des weltmeisterlichen Titels kommen, wenn der Verein am 25. November während seiner "Dezemberträume" das Stück aufführen und einem breiten Publikum zeigen wird.