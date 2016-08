Brigachtal Mit Pulverlöscher und Rettungshunden zum Einsatz

Kommandant Eichkorn teilte Gruppen ein, und dann ging’s auch schon ans Eingemachte: Die eine Gruppe kraxelte per Steckleiter ins erste Obergeschoss des alten Gasthauses, um dann über das nächste Fenster hinauszuspringen – was einigen beim ersten Mal sichtlich schwer fiel, auch wenn unten der Sprungretter wartete.

Weniger ängstlich waren da die Mädchen, sie konnten gar nicht genug bekommen. Im Haus hatten sie Gelegenheit, mit Atemschutz in die per Kunstnebel verqualmten Räume einzudringen. Allerdings mussten die Männer der Feuerwehr bei einigen kleineren Mädchen Hilfestellung leisten, nicht nur beim Anlegen, sondern vor allem beim Tragen der schweren Sauerstoffflaschen.

Im Hinterhof sah es teilweise beinahe so aus wie in den Räumen, allerdings war es hier kein Kunstnebel, sondern Pulver. Hier durfte man nämlich den Umgang mit dem Pulverlöscher üben. Gegenüber, vor dem Dorfmuseum, hatten die Wehrleute den Bondelbach gestaut, dort wurde das Wasser entnommen, mit dem die Kinder kräftig spritzen durften. Für die Kinder gab es am Ende im Gerätehaus noch eine kleine Überraschung: Auch die Rettungshundestaffel Lörrach hatte Wind vom baldigen Abbruch des Hauses bekommen und wollte noch eine kleine Trümmersuche mit ihren Hunden veranstalten.