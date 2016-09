Brigachtal Mit John Lennons "Imagine" für Frieden

Im Anschluss an die offizielle Eröffnung am Freitag, 30 September, um 19 Uhr im Rathaus wird es einen Medienvortrag geben. Bernd Heinowski nimmt die Besucher mit auf eine spannende Reise. "Syrien – eine Reise in die Vergangenheit" ist das Thema des Vortrags. Die Flüchtlinge aus Syrien, die seit ein paar Monaten in Brigachtal leben, bereiten an diesem Abend für die Besucher Häppchen vor.