Brigachtal Mit John Lennon für Frieden

Die Botschaft der Plakatausstellung ist, Zeichen im Sinne von Menschlichkeit und Vernunft zu setzen, die Auseinandersetzung mit der "Vielfalt" anzuregen und miteinander ins Gespräch zu kommen über Missstände und Ungerechtigkeit in der Welt.

Die katholische Martinsgemeinde hat angeregt, die Ausstellung, die bisher in Schwäbisch Gmünd, Ellwangen und im Esslinger Münster St.Pauli zu sehen war, nach Brigachtal zu holen. Die Initiative kam von Pfarrer Dominik Feigenbutz, der die Ausstellung in Esslingen gesehen hat.

Im Anschluss an die offizielle Eröffnung am Freitag, 30 September, um 19 Uhr im Rathaus wird es einen Medienvortrag geben. Bernd Heinowski nimmt die Besucher mit auf eine spannende Reise. "Syrien – eine Reise in die Vergangenheit" ist das Thema des Vortrags. Die Flüchtlinge aus Syrien, die seit ein paar Monaten in Brigachtal leben, bereiten an diesem Abend für die Besucher Häppchen vor.