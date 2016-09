Brigachtal Marbacher Jungs sichern sich Titel

Brigachtal. Auf dem zweiten Platz landete das Team "German swiss Connection" mit zwei Spielern aus St. Gallen und dem Brigachtaler Rolf Mayer. "Nur" auf den dritten Platz schafften es dieses Jahr die Vorjahressieger, das Team "Airbus", in dem auch Bürgermeister Michael Schmitt um Punkte kämpfte. Mannschaftskollege Cem Öztürk zeigte sich trotzdem rundum zufrieden mit dem Ergebnis: "Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, dabei zu sein".

Das bestätigten auch viele andere Teilnehmer. Denn vor allem der Spaß am Tennissport stehe an diesem Tag im Vordergrund. Über die Sachpreise, die dann am Abend bei der Siegerehrung verteilt wurden, freuten sich die Hobby-Tennisspieler obendrein. Keines der zwölf Teams ging dabei jedoch leer aus, die ­Veranstalter hielten Gutscheine für Restaurants in Brigachtal, Kinogutscheine, Bierfässle und Sekt bereit.

Vereinsvorsitzender Herbert Hirt war zufrieden mit der Teilnehmerresonanz, nachdem im vergangenen Jahr nur sechs Mannschaften zum Grümpelturnier angetreten waren. Mit dem KSC (Kegelsportclub), dem FC Brigachtal, der gleich zwei Mannschaften stellte, und dem Radsportverein gingen neben weiteren Hobbymannschaften aus Brigachtal auch Mitglieder der örtlichen Vereine an den Start.