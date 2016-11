Brigachtal Leimgrube reines Gewerbegebiet

Dem stimmte auch der Gemeinderat zu. Während der Offenlage des Bebauungsplans im Mai regte der Betreiber des Steinbruchs an, Untersuchungen durchzuführen, um mögliche Belastungen festzustellen.

Gutachter wurden beauftragt, verschiedene Messungen vorzunehmen. Das berichtete Stadtplaner Henner Lamm dem Gemeinderat.

Das Lärmgutachten ergab, dass die Richtwerte für Mischgebiete nahezu flächendeckend überschritten werden. Auch die Staub-Emissionen überschreiten in einigen Bereichen die Richtwerte, so dass sich in der Nutzung Einschränkungen ergeben, denn in diesen Bereichen sollten keine ständigen Arbeitsplätze entstehen.