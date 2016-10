Brigachtal LEDs leuchten bald Überwege aus

Brigachtal. Sieben Fußgängerüberwege – zwei davon in der Hauptstraße in Klengen, weiter am Gaisberg vor der Kita, an der Marbacher Straße oberhalb des Rathauses, in der Siedlerstraße, in der Bondelstraße und zusätzlich auch am Kreisverkehr zum Steinbruch – werden bald mit der modernen LED-Lichttechnik ausgestattet.

An einigen Lampen kann einfach das Leuchtmittel umgerüstet werden, an anderen Stellen müssen noch Masten gesetzt werden.

Die Kosten von rund 33 500 Euro werden zum größten Teil aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderprogramms getragen. Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf rund 3300 Euro.