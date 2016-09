Die Landjugend aus Brigachtal ist gewappnet für ihren Auftritt beim Kreiserntedankfest in Unadingen am Wochenende. Mit einem selbst gestalteten und aufwendig geschmückten Erntedankwagen, sieben Fußgruppen und 40 Mitgliedern werden sie sich am Festumzug am Sonntag beteiligen. Seit Mitte August haben sich jeden Abend für zwei bis drei Stunden etwa zehn fleißige Helfer zu den Vorbereitungen getroffen: von der Absprache der Themen, der Gestaltung der Elemente bis hin zu den Bastel- und Klebearbeiten war jeden Abend etwas zu tun. Jetzt hofft die Landjugend auch auf eine gute Platzierung bei der Prämierung. Ihr Ziel ist es, unter die ersten vier zu kommen. Das Bild zeigt (von links) Jasmin Käfer, Katharina Hirt, Linda Schleicher, Lena Schubert, Leni Wolf, Sabrina Käfer, Luna Bucher und Laura Wehinger bei mGestalten des Erntedankwagens, der am Sonntag gezeigt wird. Foto: Schwörer