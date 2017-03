Brigachtal Landfrauen bringen sich vielfach ein

Brigachtal. Ein volles Haus konnte das Vorstandsteam um Sprecherin Renate Mayer begrüßen, darunter neben der Bezirksvorsitzenden Lauritta Dieterle und Bürgermeister Michael Schmitt einige Mitglieder des Gemeinderats sowie Vertreter anderer Vereine. Von den rund 150 Mitgliedern hatten sich etwa 60 eingefunden.

Das interessante und abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm der Landfrauen bereichert das Leben in der Dorfgemeinschaft. Davon konnten sich die Versammlungsteilnehmer einmal mehr im Bericht und in den dazu gezeigten Bildern überzeugen: Schriftführerin An­drea Schleicher berichtete von der Wirbelsäulen- und Beckenbodengymnastik und von "närrischen Landfrauen", die am Rosenmontagsumzug als Achterbahn wieder einmal ein absoluter Hingucker waren – auch wenn der Bürgermeister erklärte, seine Tochter habe Angst vor ihnen gehabt.

Es gab den Bezirksland­frauentag, mehrere interessante Bastelaktionen, den Seniorennachmittag in der Gemeinde, einen Workshop, eine Wanderung und einen gelungenen Vereinsausflug in die Pfalz. Daneben standen auch die Arbeitseinsätze bei der Säuberung des Kirchplatzes, die Beteiligung am Dorffest mit eigener Bewirtung und eigenen Spezialitäten (Flädlesuppe und Dinne). Leider sei der Milch-Likör, den man gemeinsam mit dem BLHV anbot, tagsüber nicht ganz so gut angekommen. Das Herrichten des Erntedankaltars, die Handarbeitsrunde und am Ende des Jahres eine Weihnachtsfeier gehören bei den Landfrauen dazu. Schon traditionell ist das Anfertigen der Osterkrone und der Palme, auch das große Grillfest bei einer der Landfrauen. Erstmals beteiligten sich die Landfrauen am Frederick-Tag, vom Erfolg wurden sie selbst überrascht. Ein toller Erfolg sei zum Jahresende das Adventsfenster gewesen.