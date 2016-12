Brigachtal Krippenfiguren erwachen zu Leben

Zu Beginn sind Kinder unbewegliche Figuren – doch dann...

Dieses Jahr ist es nun so, dass einige Kinder zu Beginn der Erzählung unbewegliche Figuren, "Krippenfiguren" sind. Eine Mutter kommt mit ihrem Kind, der kleinen Lisa – gespielt von Luisa Obergfell – in die Kirche, um mit der Gemeindereferentin etwas zu besprechen. Die Mutter ist in Eile und vergisst ihr Kind in der Kirche. Plötzlich sind die Türen verriegelt und die Krippenfiguren werden lebendig. Sie erzählen ihre eigene Geschichte, von den Hirten auf dem Feld, von Maria, Josef und dem Jesuskind. Für das Kind ist das alles neu, denn es glaubte bisher eigentlich nur an den Weihnachtsmann. Gespannt lauscht es dieser schönen neuen Geschichte.

Gespielt wird das Ganze auf zwei Erzählebenen: die Weihnachtsgeschichte aus Sicht der Krippenfiguren, die das ganze Geschehen kommentieren und erklären. "Daraus ergibt sich, dass sämtliche Rollen doppelt verteilt werden konnten", so Ursula Kohler. Vom Kindergartenkind bis zum Jugendlichen sind alle mit viel Eifer bei der Sache und haben ihre Texte schon fleißig auswendig gelernt.

Drei gemeinsame Proben haben sie in der Allerheiligenkirche absolviert. In der gestrigen Generalprobe wurden die Kostüme nochmals angepasst und alle Szenen durchgespielt. Unterstützt wird Ursula Kohler dieses Jahr von Regisseur Rico Knothe, der immer wieder Tipps und Regieanweisungen gab. Mit dabei sind auch dieses Jahr wieder die Musiker Birgit Käfer, Katharina Hirt, Luica Hirt, Andrea Rold und Jochen Grenzdörffer, die das Krippenspiel und den Wortgottesdienst mit Weihnachtsliedern umrahmen.