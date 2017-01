Brigachtal Krippen-Schau geht in Verlängerung

Brigachtal. Am Dreikönigstag, 6. Januar öffnet das Heimatmuseum seine Türen, um die Krippen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Unter anderem sind in Überauchen beispielsweise die barocken Kastenkrippen der Pfarrgemeinde St. Martin ausgestellt, die aus dem 18. Jahrhundert stammen und aus dem Hinterland von Villingen kommen. Außerdem stellte dieses Jahr Wolf Schmid seine Krippen und Krippenfiguren aus, deren Bemalung und Bekleidung er in liebevoller Handarbeit vorgenommen hat.

Zahlreiche weitere Krippen aus Brigachtal und Umgebung werden am Dreikönigstag nochmals gezeigt. Auch der Seniorenverein freute sich am letzten Ausstellungstag, dem vierten Adventssamstag wieder über großen Besucherandrang. Darum haben die Verantwortlichen beschlossen, die orientalischen Krippenlandschaften mit den Tonfiguren der Villinger Künstlerin Gisela Kalla nochmals zu zeigen. Am Sonntag, 15. Januar, von 14.30 bis 18 Uhr werden Max Hirt und seine Kollegen des Seniorenvereins die Vereinsräume im Werk- und Vereinshaus öffnen. Danach schreiten die Handwerker wieder zur Tat und vollenden noch die Szenen, die aktuell noch mit einem "Baustelle"-Schild versehen sind. Die Örtlichkeit, in welcher diese erweiterte Krippenlandschaft dann zu sehen und zu erleben ist, wird der Verein im Laufe des Jahres bekannt geben.