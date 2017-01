Brigachtal Krippen-Schau geht in die Verlängerung

Brigachtal. Die Krippenausstellungen in Brigachtal erfreuten sich dieses Jahr besonderer Beliebtheit. Sowohl die Ausstellung im Heimatmuseum in Überauchen, organisiert von der Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege als auch die des Seniorenvereins "Füreinander" werden nun erneut geöffnet. Am Dreikönigstag, 6. Januar öffnet das Heimatmuseum seine Türen, um die Krippen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Unter anderem sind in Überauchen beispielsweise die barocken Kastenkrippen der Pfarrgemeinde St. Martin ausgestellt, die aus dem 18. Jahrhundert stammen und aus dem Hinterland von Villingen kommen. Außerdem stellte dieses Jahr Wolf Schmid seine Krippen und Krippenfiguren aus, deren Bemalung und Bekleidung er in liebevoller Handarbeit vorgenommen hat.