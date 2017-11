Brigachtal. Der Adventsmarkt der Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege fand um das Museum Überauchen statt. Mittlerweile hat sich der Adventsmarkt in Überauchen als fester Termin im Kalender etabliert. Es dauerte nicht lange, bis der ganze Platz um das Museum voll war. Die Besucher schlenderten an den Ständen vorbei, kauften das ein oder andere Geschenk, ließen sich einen leckeren Kuchen schmecken und unterhielten sich mit Nachbarn, Freunden oder Bekannten bei einem heißen Glühwein oder Zipfel (heißer Kirschlikör). Die Auswahl war riesig. So gab es Plätzle, Dekosachen, Krippen und Kränze zu bestaunen. Kreative Gestecke bastelte eine Anbieterin gemeinsam mit ihren fünf Enkeln.