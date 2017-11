Brigachtal Konzert stimmt auf Weihnachten ein

Nachdem die "Phantasten" fröhliche Weihnachtslieder unter Mario Nortmann vorgetragen haben, tritt das erste Orchester auf. "Another Wish in Paradise", "Over the Rainbow" sowie "Seven Songs of Joy" sind die Klassiker, die von Sabine Kölz angeleitet werden. Gekrönt wird das musikalische Erlebnis von Rolf Zuckowskis "Dezemberträume".

Die Zuhörer dürfen sich auf stimmungsvolle Momente in weihnachtlichem Ambiente freuen. Um 19 Uhr geht das Konzert in der Halle in Überauchen los. Vorher, ab 18.30 Uhr, erfolgt bereits die Einstimmung bei Glühwein, Punsch und Hefezopf. Der Eintritt kostet fünf Euro.