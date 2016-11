Brigachtal Konfirmanden kneten Mürbeteig

Brigachtal-Klengen. 5000 Brote waren es nicht, wie es die bundesweite Konfirmandenaktion von "Brot für die Welt" propagierte. Erneut gestattete Bäcker Klaus Oberföll, dass drei Konfirmanden, in diesem Jahr Cheyenne Axt, Dominik Stern und Zoltan Kiss in seiner Bäckerei in Klengen Laugengebäck und Mürbeteig-Lastwagen für den Verkauf für Brot für die Welt zu backen. Es sah nicht immer aus, wie traditionell erwartet wird: Eher kreativ und fantasievoll gingen die Jugendlichen an die Arbeit und freuten sich, von einem jungen Lehrling in der Bäckerei unterwiesen zu werden.