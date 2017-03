Brigachtal Klengen: Feuerwehr rückt erneut zum Stellenhof aus

Brigachtal-Klengen - Aufregung am Samstagnachmittag auf dem Stellenhof: Nach dem Großbrand im Januar rückte erneut die Feuerwehr an. Ein Fahrsilo hatte Feuer gefangen. Laut Polizeibericht wurde in dem Silo Schutt vom vergangenen Großbrand gelagert. Es kam niemand zu Schaden.