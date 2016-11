Brigachtal Kleiner Verein, der jungen Sportlern Großes ermöglicht

In diesem Jahr durchbrach er mit 102 Sportabzeichen die Schallmauer von 100. Zu diesen zählt auch die Verleihung von 61 Abzeichen an Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre. Insgesamt 21 Neueinsteigern gratulierte Krebs. Je öfter die Kinder das Sportabzeichen wiederholen, umso besser sind die Leistungen. In Zahlen ausgedrückt bedeutete dies die Verleihung von elf Bronze-, 21 Silber und 29 Goldabzeichen.

Im Showteil gab die neu gegründete Eltern-Kind-Turngruppe eine Kostprobe ihres Könnens. Weitere Akteure im Showprogramm waren die Kinderturngruppen zwischen drei und acht Jahren und die Geräteturngruppe ab neun Jahren. Ein Novum zum Abschluss war der Auftritt des Nikolaus, der im 25. Jahre des Bestehens der LTG einige Präsente mitbrachte.

Das Jugendsportabzeichen in Gold erhielten (in Klammern die bislang absolvierten Anzahl Leistungsprüfungen): Lea Hamberger (9), Jonathan Schradi, Pascal Jahn (8), Nathalie Jahn, Luisa Huber (6), Michelle Gißler, Joana Bruch, Luisa Arndt (5), Tobias Richter, Luzian Heberle, Emma Stauch, Lisa Riedmüller, Vivien Rau, Kati Neininger, Jette Liermann, Anna Kiefl (4), Sophia Jehle, Lena Holle, Franka Braun, Zoe Bartler (3), Daniel Richter, Alina Tobert, Mona Stauch, Ha Hella Mandlik, Thora Keller (2), Arne Wehrle, Luks Voigt, Marie Schäfer, Noemi Münch, David Meitzner (1). Silber erhielten Noah Stauch (6), Til Voigtländer, Lukas Mößner, Simon Jehle, Cosmas Bibic, Kara Wunderlich, Laura Strohm, Jasmin Schöb, Carolina Kern, Nina Bogdanski (2), David Meitzner, Felix Kiefer, Alisa Würstl, Laura Voigt, Annika Simon, Lena Schnakenberg, Eva Schäfer, Jasmin Rößler, Sophia Feucht, Sarah Bölling, Emma Behrens (1). Bronze ging an Neele Wallis (3), Selin Solak, Nathalie Schöb, Lena Bogdanski, Flora Bibic (2), Timo Wolf, Nik Weißhaar, Ronja Weyer, Mia Ponjavic, Mina Noun , Freya Keller (1).