Brigachtal Kinder zeigen Leben auf dem Bauernhof auf

Unter dem Motto "Auf dem Bauernhof ist was los" kombinierten sie eine darstellerische Aufführung mit Musik und viel Gesang. Als Plattform nutzten sie das alle drei Jahre stattfindende Sommerfest, das entgegen dem ursprünglichen Plan nicht auf der Rathausstraße, sondern in der Festhalle stattfand. "Wir hätten gerne im Außenbereich gefeiert, doch die Wettervorhersagen waren uns zu unsicher", sagte Leiterin Brigitte Willmann. Sie ermöglichte damit sowohl den jungen Akteuren als auch dem Publikum eine ungestörte Vorstellung. Den Kindern war der Spaß, den sie bei der Aufführung hatten, anzumerken. Auch waren sie entsprechend ihren Rollen verkleidet. Reichlich Applaus belohnte ihre Exkursion auf den Bauernhof. In der Halle gab es derweil kaum noch einen freien Platz. "Wir organisieren das Sommerfest im Dreijahres-Rhythmus, weil es dann etwas Besonderes ist und wir genügend Helfer haben, die bei der Organisation mithelfen", erläuterte Willmann.

Aktuell zählt die Kindertagesstätte zehn Fachkräfte, zwei Praktikanten und 50 Kinder in zwei Gruppen und einer Kinderkrippengruppe. Die Aufnahmekapazität der nahezu voll belegten Kita liegt bei 55 Plätzen.