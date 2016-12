Brigachtal "Kinder sind mir ans Herz gewachsen"

Brigachtal. "Ohne Liso Tanzania hätten viele Kinder keine Zukunft", erzählt Fabienne Storz. Sie war bis vor kurzem im kleinen Dorf Dareda im Norden Tansanias und hat dort sechs Monate als Volunteer im Waisenhaus der Hilfsorganisation tatkräftig mit angepackt.

"Nach meinem Studium für das Lehramt an Grundschulen habe ich mich entschieden, die Zeit vor dem Referendariat zu nutzen und für sechs Monate nach Tansania zu gehen", berichtete die Hochemmingerin. Und so ging es also Anfang Mai diesen Jahres mit vielen Geschenken im Gepäck nach Tansania.

Der erste Monat sei für sie eine echte Herausforderung gewesen, da sie selbst die Landessprache Kisuaheli noch nicht konnte und die Mitarbeiter vor Ort kein oder nur sehr wenig Englisch sprechen.