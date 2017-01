Brigachtal Kinder entdecken Wildtiere im Wald

Die Kinder gemeinsam mit den beiden Frauen Spuren von Füchsen und Hasen im Schnee und erfuhren, dass der Gang des Fuchses in der Jägersprache "Schnüren" heißt, da die Spur aussieht wie Perlen auf einer Schnur. Dann ging es mucksmäuschenstill zum Pirschweg. "Im Wald darf man nicht laut sein, keinen Müll hinwerfen und kein Feuer machen", erklärte Dunja Zimmermann. Auf der Pirsch entdeckten die Kinder viele präparierte Tiere, die die beiden Frauen vorher dort aufgestellt hatten. Die Kinder staunten über das, was sie hier entdecken konnten. Im Wald saß ein großer Dachs, ein Stückchen weiter war ein Eichhörnchen im Baum zu entdecken und am Wegrand ein Wildschwein mit einem Frischling. Auf der anderen Seite lag ein Rehkitz und ein Stückchen weiter ein Rehbock. Die Kinder erfuhren, dass der Hirsch nicht der Vater vom Rehkitz ist, sondern der Rehbock und dass Reh und Hirsch zwei unterschiedliche Tierarten sind. Die Kinder waren sehr stolz, dass sie die gefundenen Tiere wieder aus dem Wald tragen durften und jeder wollte mithelfen. Es war für alle ein sehr schöner und interessanter Vormittag, der den Kindern und Erwachsenen viel Spaß machte.