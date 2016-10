Brigachtal Kilbig bei tollem Herbstwetter

Direkt nach dem Gottesdienst spielten die Brigachtaler Dorfmusikanten auf. Die Schlachtplatte in verschiedenen Variationen war auch dieses Jahr wieder sehr beliebt. Auch die Kürbisrahmsuppe, in diesem Jahr erstmalig im Angebot, kam sehr gut bei den Besuchern an. Nicht nur im Martinssaal, sondern auch vor dem Pfarrzentrum baute der Musikverein Tische und Bänke auf, viele genossen den schönen Herbsttag draußen.

Höhepunkt der Kilbig für alle Kinder: Der Hammellauf am Nachmittag, der schon seit über 100 Jahren vom Musikverein organisiert wird. "Vielleicht sind auch Eure Eltern, Oma und Opa und auch Uroma und Uropa schon hier mitgelaufen", begrüßte der Vereinsvorsitzende Udo Fünfschilling die Kinder. Mit musikalischer Begleitung vom Jugendorchester Brigachtal-Tannheim unter der Leitung von Christine Wigant drehten die Kinder gespannt ihre Runden.

Drei Fähnchen waren mit im Spiel, die von Kind zu Kind weiter gereicht wurden. Als der Wecker am Ende wurden die drei Kinder, die gerade das Fähnchen hielten, als Sieger auserkoren. Und dann entschied das Losglück. Sophia Jehle gewann den Hammel. Paula Eichkorn nahm die Wurst mit nach Hause und für Michael Baumann gab es einen neuen Wecker. Nach dem Hammellauf ging es direkt zu Kaffee und Kuchen über. Die Musikerinnen und Musikerfrauen hatten zahlreiche Kuchen und Torten vorbereitet und auch die Kilbigküchle durften nicht fehlen.