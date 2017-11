Brigachtal Joachim Effinger verlässt den Gemeinderat

Brigachtal. Effinger war bei der vergangenen Kommunalwahl als unabhängiger Bürger mit 730 Stimmen gewählt worden. Joachim Effinger erklärte, dass er seit einem Jahr gesundheitliche Probleme habe. Seit dem Sommer habe sich die Situation verschlechtert. Es gäbe auch keine Aussicht, dass es in vier bis acht Wochen besser würde. Er wolle das Amt mit vollem Herzblut ausüben und das ginge nun nicht mehr. "Ich bitte alle Beteiligten um Verständnis." Bei seinen Kollegen im Gemeinderat bedankte sich Effinger für die gute Zusammenarbeit. Ihm sei es wichtig gewesen, alles alles auf der sachlichen Ebene zu klären. Bürgermeister Michael Schmitt dankte Effinger für sein tolles Engagement und dass er sich der Aufgabe eines Gemeinderates gestellt habe. Schmitt wünschte dem scheidenden Gemeinderat eine schnelle Genesung. Für Joachim Effinger rückt Lothar Bucher für die unabhängigen Bürger ins Gremium nach. Er in der nächsten Gemeinderatssitzung am 14. November verpflichtet werden.