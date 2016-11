Brigachtal In orientalischer Umgebung

Brigachtal. Acht Monate Arbeit, mehr als 50 Tage lang Hand angelegt, mit sechs Leuten zusammen über 1000 Arbeitsstunden gewerkelt: Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Die Weihnachtskrippe, die der Seniorenverein Füreinander erstellt hat wird in Kürze der Öffentlichkeit gezeigt. Hergestellt wurden Szenen aus den biblischen Berichten über die frühe Zeit Jesu: Von der Verkündigung, Maria und Josef, bis hin zur Geburt im Stall und den Auftritten des jugendlichen Jesus im Tempel. Geschaffen wurde eine orientalische Umgebung, um den Terrakottafiguren von Gisela Kalla aus Villingen einen passenden und würdigen Ort zu geben. Lotte Nesselhauf aus Klengen, die im Lauf der Jahre zahlreiche Figuren von ihrer Freundin Gisela Kalla geschenkt bekam, stellte diese dem Seniorenverein zur Verfügung und leistete Unterstützung beim darstellerischen Arrangement. An den Samstagen 26. November, 3., 10. und 17. Dezember von 14.30 bis 18 Uhr kann die Krippe nun in der kleinen Werkstatt im Werk- und Vereinshaus, Hauptstraße 29 besichtigt werden.

Zu sehen sind elf vollständig fertiggestellte Szenen mit individueller Beleuchtung und passender akustischer Unterlegung: Biblische Botschaften und Klänge aus daraus abgeleiteten Weihnachtsbräuchen. Auch die restlichen, noch nicht vollständig fertig gestellten Szenen in ihrem jeweiligen Bearbeitungszustand werden ausgestellt sein. So können die Besucher miterleben, wie die Technik des Aufbaus und der Beleuchtung erfolgt. Der Seniorenverein bietet Führungen an. Die Wartezeit auf den Führungsbeginn wird im Vereinsraum verbracht – bei Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken.