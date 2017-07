Brigachtal Im Oktober wird Leitung neu besetzt

Beim Tag der offenen Tür konnten die Interessieren einen Blick in die Kindertagesstätte Froschberg werfen.

Brigachtal. "Macht doch mit, ihr werdet sehen, dieser Tag wird schön", hieß es im Begrüßungslied der Kinder der Kindertagesstätte Froschberg. Mit einer bunten Vorführung, in der sich die Kinder als Frösche, Fische und Enten verkleideten begann der Tag der offenen Tür, der von den Eltern, Verwandten, Anwohner und anderen Interessierten gerne wahrgenommen wurde. Jeder hatte an diesem Tag Gelegenheit, die Kita, die inzwischen seit neun Monaten in Betrieb ist, anzuschauen und auch die Erzieherinnen kennenzulernen.