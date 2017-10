Brigachtal Hort für Vereinsleben in Brigachtal

Brigachtal. Anette Hildebrand ist beruflich viel unterwegs, war auch schon länger weg aber "es schlägt mich immer wieder zurück in die Heimat, nach Brigachtal". Die Vorsitzende des Akkordeonvereins Brigachtal freut sich über das breite Angebot in nächster Nähe: Ausflüge an den privaten See in Überauchen, eine spannende Fackelwanderung bei Nacht im Wald oder Marshmallows über dem Lagerfeuer grillen. "Wo geht das sonst noch?", sagt sie über ihre Heimat.

Egal ob Förster, Gemeinde oder Gemeinderäte, alle stünden hinter den Vereinen in Brigachtal, die viel leisteten und böten. Nicht umsonst sei beispielsweise auch das Dorffest überregional bekannt und so erfolgreich. Es gibt viele Jugendliche, die nicht mehr im Verein sind und trotzdem noch Schichten für den Verein am Dorffest übernehmen. "Das ist einfach eine tolle Rückmeldung."

Daher überrascht es nicht, dass für Hildebrand der schönste Ort im Brigachtal das Werks- und Vereinshaus in Klengen ist. Dort kann sie zurückgeben, was sie selbst in ihrer Jugend schätzen gelernt hat. Es gehe ihr einerseits um die Gemeinschaft im Verein, sich zu sehen und eine tolle Zeit zu haben. Andererseits stehe auch die Herausforderung im Vordergrund, wenn es zu den Proben geht oder zu einem Wertungsspiel.