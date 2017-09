Brigachtal Hier wächst gesundes Gemüse heran

Brigachtal-Überauchen. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Es gab neben Mangold-Quiches auch Kaffee und Kuchen. Während informativen Führungen wurde erklärt, was die Gärtnerin Anni Kohnle und die Vereinsmitglieder auf einem dreiviertel Hektar mit viel Liebe gestaltet haben und zur Organisation des Vereins.

Der Verein Solidarische Landwirtschaft Baarfood wurde im Januar 2017 gegründet und zählt mittlerweile über 100 Mitglieder. Ziel des Vereins ist es, solidarische nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben. Dies bedeute auf Äckern in Überauchen und Schwenningen qualitätsvolle, regionale, biologische und saisonale Lebensmittel zu produzieren.

Mitglieder können nach ihrem Beitritt wöchentlich am Donnerstag ab 14 Uhr an einer der Verteilstationen eine prall gefüllte Gemüse- und Obstkiste abholen. Die Verteilstationen sind in Brigachtal-Überauchen direkt auf dem Feld neben dem Sportplatz , in Villingen (Abholung bis 20 Uhr), und in Schwenningen (Abholung bis 17 Uhr). Im Gegenzug zahlt ein einzelnes Mitglied einmal jährlich 30 Euro und monatlich einen festen Beitrag für die Dauer eines Jahres. Der durchschnittliche Beitragswert von April bis März war im Jahr 2017 75 Euro. Zu Beginn eines jeden Kalenderjahres wird in einer sogenannten "Bieterrunde", bestehend aus den Mitgliedern, die gesamte Ernte in Gemüseanteilen (Rationen) verteilt.