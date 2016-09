Brigachtal Flötenquartett verzaubert das Publikum

Und ein schöner und aus- drucksstarker Abschluss, der den Musikern technisches Können und viel Gefühl für das Gemeinsame abverlangte: Ein Sommertag in den Bergen, "Jour d’été à la montagne" von Eugène Bozza. Hier zeigte sich die Klasse und Souveränität des Quartetts in den vier Teilen: im ruhigen und beschaulichen Teil der Pastorale, im munteren und im bewegten zweiten Teil "Aux bords du torrent". Wasserlauf und Kaskaden wurden hervorragend interpretiert.

Auch im dritten Teil fanden sich die vier Flötisten zu einer schönen muskalischen Einheit zusammen und im ab- schließenden Part glänzten sie mit der Eleganz des feinen Flötenspieles.

Gerne gewährten sie nach langem Applaus eine ausdrucksvolle Zugabe.

Der nächste musikalische Höhepunkt im Kulturellen Herbst ist am Sonntag, 9. Oktober, ebenfalls um 18.30 Uhr in der Kirche St. Martin in Brigachtal. Dann ist das Mundharmonika-Quartett "Harmonicamento" zu Gast.