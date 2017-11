Brigachtal "Hier bekomme ich den Kopf wieder frei"

Wer den Chor live erleben möchte, hat dazu am 3. Dezember um 17 Uhr die Möglichkeit. Es steht das Adventskonzert in der evangelischen Kirche in Marbach an und am 16. und 17. Dezember 2017 wird das Weihnachtstheater "Der Kaugummibaron" in Kirchdorf aufgeführt. Generell, so Simone Wohlgemuth, könne jeder, der gerne singe, zum Probesingen kommen.