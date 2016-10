Brigachtal "Heavy Halloween" mit vier Bands

Mit "Shezoo" reist außerdem eine Band aus Zürich an, mit einer Frau am Gesang. "Shezoo" hat sich schon immer dem "Heavy Rock Gospel" verpflichtet, "aber heute geschieht dies mit mehr Testosteron und dynamischer Kraft", verspricht die Band. "Shezoo wird Euch live immer wieder fesseln und lässt das musikalische Blut der Zuhörer mit einem Augenzwinkern schneller fließen."

Auch ein Überraschungsgast wird an diesem Abend die Bühne betreten, doch über ihn wollen die Veranstalter noch nichts verraten. Der FC Brigachtal wird für die Bewirtung sorgen. Konzertbeginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Karten sind an der Abendkasse für 18 Euro erhältlich, im Vorverkauf für 15 Euro bei Neukauf Weißmann, im Gitarra in Villingen sowie bei Adis Textildruck in Schwenningen.