Wie abwechslungsreich das Instrument Mundharmonika klingen kann, das hörten die Besucher des "Harmonicamento"-Konzerts am Sonntagabend in der Kirche St. Martin in Brigachtal. Das renommierte Ensemble trat im Rahmen des kulturellen Herbsts auf und bot ein Programm, das von Klassik über Jazz bis hin zu Rock und Pop reichte. Bereits 2012 waren die vier Musiker Brigitte Burgbacher, Kathrin Gass, Gerhard Müller (alle aus Trossingen) und Birgit Käfer aus Brigachtal beim kulturellen Herbst zu Gast. Dieses Jahr begeisterten sie mit Stücken wie zum Beispiel dem "Komödiantengalopp" von Kabalevsky oder "Air" von Johann Sebastian Bach. Die vier Musiker zeigten nicht nur, wie vielfältig die Mundharmonika klingt, sondern auch, welche unterschiedlichen Instrumententypen es gibt. Zum Einsatz kamen beispielsweise die chromatische Mundharmonika, die mittels eines Schiebers alle Halbtöne abdeckt, die Bass-Mundharmonika und die Akkord-Mundharmonika. Auch das Akkordeon, die Melodica und das Klavier kamen beim Konzert zum Einsatz. Die Musiker beeindruckten neben Ensemble-Stücken auch mit Solo-Einlagen, begleitet von Brigitte Burgbacher am Klavier. Foto: Schwörer