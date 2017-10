Brigachtal Hammel läuft wieder

Dazu gehört auch das traditionelle Volksfest im Herbst, die "Kilbig", die am kommenden Sonntag, 15. Oktober, gefeiert wird.

Die Kirchweihe findet statt, wenn eine neu gebaute Kirche das erste Mal als Gotteshaus in Dienst genommen wird oder aber beispielsweise nach einer Renovierung. Seit dem Mittelalter wird die Kilbig in Brigachtal am dritten Wochenende im Oktober jedes Jahr anlässlich der Kirchweihe zelebriert.

Der Tag wird in verschiedenen Ländern der Welt gefeiert, unter anderem in Österreich, Frankreich, Rumänien, Schweiz, Kroatien, Luxemburg, Belgien, Brasilien, Tschechien, Spanien und Lateinamerika. Es gibt zahlreiche Namen für die hierzulande bekannte Kilbig: So heißt wird sie in Franken "Kerba" genannt, oder in Bayern "Kirchweih".