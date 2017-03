Brigachtal Gymnastikdamen sind äußerst aktiv

Brigachtal (wli). Von kurzer Dauer war die Hauptversammlung der Damengymnastik am Mittwochabend. Anita Seidel, eine der fünf Frauen aus dem Vorstandsgremium, begrüßte die Mitglieder dieser Sportabteilung, die eine Untergruppe des FC Brigachtal bildet.

Abteilung zählt 166 Mitglieder

Für den Vorstand waren der Vorsitzende Frank Ritzmann und der stellvertretende Vorsitzende Alexander Bosch in die Versammlung gekommen. Der Tätigkeitsbericht von Marianne Weißhaar verwies auf die sportlichen wie auch die geselligen Ereignisse im zurückliegenden Jahr. Gymnastikstunden, Walken und Nordic Walking sowie eine Tanzgruppe für Fastnacht fallen in den sportlichen Bereich. Die Beteiligung am FC- Lumpenball, am Kegelturnier und am Villinger Stadtlauf ergänzten den Terminkalender der Damen ebenso wie die rein geselligen Anlässe wie Jahresausflug oder die Mithilfe bei der Bewirtung am Brigachtaler Dorffest.