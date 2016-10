Brigachtal Gremium wählt Teilnehmer aus

Brigachtal-Überauchen. Außerdem ging es um die Zusammensetzung des Preisgerichts, die Prämierung und den weiteren Terminplan. In einer weiteren Sitzung am Dienstag, 22. November, steht die Vorstellung des zweiten Teils der Auslobung an.

Teilnahmeberechtigt für den nichtoffenen, städtebaulichen und freiraumplanerischen Wettbewerb sind Teams aus Stadtplanern und/oder Landschaftsarchitekten und Architekten. Siegele empfahl zudem, Verkehrsplaner mit hinzuzuziehen. Aus allen eingegangenen Bewerbungen wird ein Auswahlgremium zehn Teilnehmer auswählen.

Voraussetzungen