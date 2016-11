Brigachtal Gremium legt Gebühren fest

Die Räte stimmten der Gebührenkalkulation für Wasser zu. Auf der Grundlage der Gebührenkalkulation wird die Wasserverbrauchsgebühr von 1,95 Euro auf 1,45 Euro pro Kubikmeter gesenkt. In der Gebührenkalkulation wurden die Grundgebühren als reine Zählergebühr und die Grundgebühr mit fixen Kostenanteilen (30 Prozent nach Empfehlung des Gemeindetags Baden-Württemberg) berechnet.

Die Anträge aus dem Gemeinderat, die 30 Prozent auf 20 Prozent oder 15 Prozent zu senken, wurden abgelehnt. Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben. Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von drei und fünf Kubikmeter pro Stunde 3,55 Euro, bei sieben und zehn Kubikmeter 8,87 Euro, bei 20 Kubikmeter 14,20 Euro.

Kindergarten wird im Dezember eingeweiht

Bürgermeister Schmitt gab bekannt, dass der neu gebaute Kindergarten in Kirchdorf voll in Betrieb genommen wurde. Die Außenanlagen seien noch nicht fertiggestellt. Am 10. Dezember wird der Kindergarten eingeweiht, informierte Schmitt.