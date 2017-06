Brigachtal Gleich zwei Verabschiedungen in der Kita

Sie wurde im September 2014 im Rahmen des Betriebsübergangs Kita St. Martin als neue Leiterin eingestellt, teilt das Hauptamt Brigachtal mit. In Kubiceks Beschäftigungszeit fielen die Entwicklung des neuen Teams aus ehemals bei der katholischen Kirchengemeinde beschäftigten Erzieherinnen und neuen Kollegen sowie die einjährige Auslagerung des Kita-Betriebes in die Räume der Schule. Sie begleitete die Planung und Umsetzung des Neubaus. Die anschließende Fusion mit der Kita Schlupfwinkel und der gemeinsame Einzug in die neue Kita Froschberg waren Meilensteine in ihrer Zeit bei der Gemeinde Brigachtal.

Sylvia Kubicek wird sich künftig neuen Aufgaben im Bereich der Schulsozialarbeit widmen. Bürgermeister Michael Schmitt bedankte sich im Rahmen einer kleinen Feierstunde für ihre Arbeit bei der Gemeinde Brigachtal.

Auch die langjährige Erzieherin Barbara Speck wurde verabschiedet. Sie beendet zum Monatsende die Arbeitsphase der Altersteilzeit und geht in Rente.