Brigachtal Geselligkeit spielt auch bei Feier große Rolle

In gemütlicher Runde genossen die Frauen einen Abend mit Leckereien vom Buffet, angeregten Gesprächen und einem Rückblick in die Vereinsgeschichte, teils auf Video aufgezeichnet. "Wenn man sich das so anschaut, kann man stolz darauf sein, was man schon alles auf die Beine gestellt hat", sagte Susi Röckl, die schon seit 40 Jahren Mitglied im Verein ist.

Mit einer lustigen "Dschungel-Party" für Kinder eröffneten die Frauen das Jubiläumsfest, bei der rund 70 Kinder dabei waren. Sie durchliefen verschiedene Stationen, meisterten einen Parcours, bastelten Rasseln und malten Mandalas. Am Ende gab es Brezeln und Apfelschorle zur Stärkung.

Ab 16 Uhr starteten dann die Frauen mit einem Sektempfang in den gemeinsamen Abend. Schon von Anfang an, seit der Gründung am 7. April 1976, war der Damengymnastik-Verein ein beliebter Treffpunkt für alle sportbegeisterten Frauen Brigachtals. Das Angebot sollte Jung und Alt gleichermaßen ansprechen und Körper, Geist und Seele fit halten. Aus 23 Gründungsmitgliedern wurden schnell mehr. Bereits fünf Jahre später hatte sich die Mitgliederzahl verdoppelt. 1986 waren es bereits 92 Mitglieder, im Jahr 2000 einschließlich der Kinder 200, berichteten die heutige Vereinsvorsitzende Christa Kleiser und Schriftführerin Julia Kowalski.