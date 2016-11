Brigachtal Geld für Jungmusiker gut angelegt

Josef Vogt fragte, wieso für das Schlachthaus im kommenden Jahr 79 800 Euro als Ausgaben dargestellt werden. Diese kommen durch Abschreibung, Bewirtschaftung und weiteren Ausgaben zustande, antwortete Bürgermeister Michael Schmitt. Weiter erklärte Vogt, er wundere sich, dass die Kosten für den Festplatz in Höhe von 35 200 Euro so hoch seien. Er schlug vor, dass man für die Nutzung des Platzes, zum Beispiel bei dem Dorffest, von den Besuchern einen geringen Eintritt verlange. "Wer soll den kassieren?" fragte Markus Rist. Der Vorschlag wurde nicht in Betracht gezogen.

Bei der Gewährung von Zuwendungen an Vereine zeigten sich die Gemeinderäte großzügig. Sie stimmten dem Vorschlag der Verwaltung zu, bei der Jungmusikerausbildung einen Betrag von 60 Euro pro Schüler im Jahr zu gewähren, bis dato waren es 50 Euro. Die Verwaltung hatte den Bemessungsfaktor in der Regelförderung in der Jugendarbeit auf elf pro Punktzahl zu erhöhen. Hier schlugen unter anderem Ferdinand Ritzmann und Josef Vogt vor, den Bemessungsfaktor auf 13 zu erhöhen, dieses Geld sei für die jungen Musiker gut angelegt. Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag zu.

Weitere Änderungen zum Haushaltsentwurf 2017 waren unter anderem die Erhöhung der sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge von 100 Euro auf 1000 Euro. Dafür verminderten sich die Bewirtschaftungskosten und Reinigungskosten für den Kindergarten Bondelbach von 12 000 Euro auf 6000 Euro.

Bürgermeister Schmitt erklärte, dass die Vorhänge in der Halle im kommenden Jahr erneuert werden müssen, um den Brandschutzbestimmungen zu genügen. Diese Kosten würden noch in den Haushaltsplan 2017 aufgenommen werden. Der Wirtschaftsplanentwurf für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde verschoben.