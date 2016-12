Brigachtal Gedörrte Frösche sind Delikatesse

Brigachtal. Der Martinssaal war voll besetzt bei dieser Veranstaltung, zu der das katholische Bildungswerk eingeladen hatte. Berthold Schuler begrüßte zunächst die Gäste, bevor Klaus Steiniger Videos und Bilder von seiner interessanten und ereignisreichen Reise zeigte.

Bangkok, eine Stadt "mit echtem asiatischem Charme"

Nach elf Stunden Flug seien Susanne und Klaus Steiniger im November 2015 in der schillernden Metropole Bangkok gelandet, einer Stadt "mit echtem asiatischem Charme und liebenswerten, freundlich lächelnden Menschen", berichtete Steiniger. Er erzählte von vielen weiteren Reisestationen wie dem Königspalast, der wohl größten der rund 400 Tempelanlagen Bangkoks und vom Aberglauben der Thais. Denn überall in Thailand – nahezu an jeder Ecke – seien kleine Geisterhäuser zu finden, Orte, an denen beispielsweise Naturgeister verehrt werden.