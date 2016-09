Brigachtal Gebäude wird zur Leinwand

Auf dem Werk- und Vereinshaus werden zudem verschiedene Projektionen von Hans-Jürgen Götz abgespielt, vor allem Bilder und Videos aus der Heimatregion Brigachtal und Schwarzwald-Baar. Weiter gibt es eine Feuershow, und ein riesiger Heißluftballon wird glühen.

Außerdem gibt es eine Mal-Aktion von Schülern aus Brigachtal. Die Klassen 3a und 3b haben vor den Ferien auf maßstabsgetreuen Vorlagen das Werk- und Vereinshaus nach eigenen Ideen bemalen und gestalten können. Alle Aktivitäten an dem Abend stehen in Zusammenhang mit dem Gebäude und werden durch passende Bilder und Videos ergänzt.

Für die Projektion auf das Werk- und Vereinshaus wird eine spezielle Software verwendet, die das Gebäude "erkennt" und mit den Strukturen und Farb- und Helligkeitsunterschieden spielen kann. Die Initiatoren freuen sich darüber, dass sie für den Abend und das auch finanziell aufwendige Equipment bereitwillige Sponsoren gewinnen konnten.

Die Landjugend sorgt mit der Bewirtung für das leibliche Wohl der Gäste. Unterstützt wird sie dabei von den "Muswiebern", einer Frauenfasnetgruppe aus Brigachtal. Musikalisch werden auch fremde Klänge bei "Heimat im Licht" zu hören sein. Hang-Drums und Didgeridoos werden für einen besonderen Musikgenuss sorgen.

Begleitet wird der Abend zudem von der Band "Sometimes In Nowhere". In der achtköpfigen Musikgruppe wirken auch drei Brigachtaler mit. Die Formation spielt eigene Kompositionen und wechselt dabei in den Stilrichtungen von Folk über Country bis zu Rock und Pop.

Das Werk- und Vereinshaus und die umliegenden Gebäude werden bei der veransaltung "Heimat im Licht" zu großen Leinwänden.