Brigachtal Für Eröffnungspartie gibt’s ein Schweinchen

Früher gab es in vielen, vor allem touristisch geprägten Gemeinden Boule- oder Bocciabahnen, die aber mit der Zeit mangels Pflege eingestellt wurden – so auch in Klengen bei den Sportstätten. Innerhalb des Partnerschaftskomitees habe man ab und zu darüber gesprochen, dass es schön wäre, wieder einen Bouleplatz zu haben. Irgendwie hat wohl die Gemeinde Wind davon bekommen und der Bauhof daraufhin den einen neuen Bouleplatz angelegt. Die Bahn hat 3,5 auf 12,5 Meter, ein eher ungewöhnliches Maß – aber dennoch ausreichend. Annette Hengstler von der Verwaltung hat sie darauf gebracht.

Dort, wo noch vor wenigen Wochen eine alte Beton-Tischtennisplatte stand, unter Bäumen, die im Sommer ausrechend Schatten bieten, haben Uwe Seng und Günter Obergfell vom Gemeinde-Bauhof das hölzerne Viereck aufgebaut und fest im Boden verankert. Innerhalb dieses Bereichs wurde ein wassergebundener Belag eingebracht und verfestigt. Neue Sitzbänke laden zum Verweilen ein, am Schachtisch nur wenige Meter weiter warten ebenfalls neue Bestuhlungen auf Spieler und Zuschauer.

Bei der offiziellen Übergabe verriet Annette Hengstler, dass die Anlage am vergangenen Wochenende bereits bespielt worden sei – unter anderem sei auch Bürgermeister Michael Schmitt dabei gewesen. Nun eröffnete sie selbst gemeinsam mit den beiden Bauhof-Mitarbeitern und Philippe Gaubusseau vom Partnerschaftskomitee ganz offiziell die neue Boulebahn. Vom Nebenplatz, dem Rasenplatz des FC Klengen, kam sogar Platzwart Roland Weißmann herüber und schenkte den Anwesenden ein großes Boule-Set mit acht Stahlkugeln und einem "Schweinchen".