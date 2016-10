Brigachtal Freude über tolle Premiere

Brigachtal. Ein Heißluftballon mitten auf der Hauptstraße, ein Feuerschlucker vor dem Werk- und Vereinshaus und Didgeridoo-Klänge in der Ortsmitte – einen wahrlich imposanten Abend der ganz anderen Art erlebten die Besucher des Multimedia-Events "Heimat im Licht", das am Freitagabend mehrere hundert Menschen auf das Festgelände in der Hauptstraße lockte.

Auf dem Hof der Familien Hirt und Kaltenbach waren überall begeisterte Gesichter zu sehen und nur lobende Worte zu hören. "Toll, was die Veranstalter hier auf die Beine gestellt haben", waren sich die Gäste einig. Harald Maute, Gebhard Effinger, Hans-Jürgen Götz und Daniel Maute haben diesen großen Abend mehrere Monate vorbereitet. Aus der Idee, mal ein "kleines Lichterfestle" in Brigachtal zu organisieren – so berichtete Gebhard Effinger – wurde dieses Großevent, das nun restlos ausverkauft war.

Das Ergebnis aus monatelanger Vorarbeit konnte sich sehen lassen: beeindruckende Lichtspiele, Videos, Fotos, Gemälde und Animationen an der Fassade des Werk- und Vereinshauses, die somit quasi als überdimensionierte Leinwand genutzt wurde. Große und sehr leistungsstarke Projektoren waren nötig, um die Bilder, die mittels einer Software genau auf die Fassade angepasst wurden scharf und bildstark auf die Fläche projizieren zu können. Eröffnet wurde der Abend mit einer Bildershow, die Fotos von Brigachtal und auch von den Veranstaltern, den Mitgliedern der Landjugend zeigte. Danach traten die Initiatoren des Abends Harald Maute und Gebhard Effinger vor der Fassade ins Scheinwerferlicht und kündigten die Künstler des Abends an. "Seelenklang", bestehend aus Benjamin Schwetmann, Klangtherapeut und Musiker aus Freiburg, und Wolfgang Laufer, der in der Region bekannte Musiker aus Weilersbach stimmten mit exotischen Klängen, Hang-Drums und Didgeridoos musikalisch auf den Abend ein.