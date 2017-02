Brigachtal Flüchtlingsunterkunft bald fertig

Außenanlagen folgen bei besserem Wetter

Je nach Wetterlage wird im April mit der Gestaltung der Außenanlagen begonnen.

Mit der endgültigen Fertigstellung rechnet die Gemeindeverwaltung im Monat Mai, wie Ortsbaumeister Alexander Tröndle jetzt mitteilte.

Das Gebäude ist wie das in der Hauptstraße bestehende in Modulbauweise erstellt worden. Es bietet Platz für 20 Personen.

Ursprünglich war die Fertigstellung bereits Ende Januar vorgesehen. Allerdings wollte eine Bürgerinitiative den Bau dieser Flüchtlingsunterkunft an diesem Standort verhindern. Die erforderliche Prüfung des Anliegens durch den Petitionsausschuss beim Landtag verzögerte das Bauvorhaben.

Der Bau eines dritten, ebenfalls baugleichen Gebäudes an einem weiteren Standort in der Gemeinde ist derzeit nicht in der Planung, denn nach der jetzigen Aufnahme der 14 Personen rechnet die Verwaltung in nächster Zeit nicht mit weiteren Zuweisungen von Flüchtlingen für eine Anschlussunterbringung in Brigachtal.