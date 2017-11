Brigachtal "Feuerwehr ist sehr glücklich"

Den Auftrag für das Fahrgestell erhält die Firma MAN in Umkirch in Höhe von 92 300 Euro. Der Fahrzeugaufbau kostet 112 200 Euro. Für die feuerwehrtechnische Beladung zeichnet die Firma Albert Ziegler aus Giengen für 45 800 Euro verantwortlich. Abschließend wird mit dem Rollcontainer für 11 500 Euro die Firma Metallbau, Schneider in Lautertal beauftragt. Es kommen noch Kosten von 1500 Euro für Schneeketten dazu. Vom Regierungspräsidium Freiburg gibt es noch einen Zuschuss in Höhe von 41 500 Euro.