Brigachtal Feuerwehr beeindruckt mit Leistung

Brigachtal. Gesamtwehrkommandant Sascha Eichkorn begleitete mit einem tollen Vortrag die aufwendig geplante Probe, die meisterhaft gelang. Es wurde ein Unfall zwischen einem grünen Polo und einem Lkw mit austretenden Betriebsstoffen nachgestellt. Es waren insgesamt drei gespielte Verletzte, zwei im Wagen und einer im Lkw. Darunter war auch der jüngste Feuerwehrmann. Diese "Verletzten" wurden, wie in der Wirklichkeit auch, von dem Deutschen Roten Kreuz, Ortsgruppe Bad Dürrheim, versorgt. Das Wichtigste sei, die Verletzten, so gut es geht, zu schützen. So würden auch die beteiligten Unfallfahrzeuge so wenig wie möglich bewegt und notfalls auch lieber die Hände genommen als schweres Schneidwerkzeug. Dadurch entstünden scharfe Kanten. Zum Einsatz kamen zwei Löschfahrzeuge (LF), das LF 16 und das LF 8, wobei das LF 16 für die technische Hilfeleistung am Auto eingeteilt war und das LF 8 zur Brandbekämpfung am und zur Personenrettung am Lastwagen. Zudem waren zwei Mannschaftstransportwagen (MTW) und ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) im Einsatz, das den Aufbau einer leistungsfähigen Wasserversorgung zur Brandbekämpfung sicherstellte.

Es ging vor allem darum, auch mit neuem Werkzeug zu arbeiten und dieses wie in der Realität auch schnell und geschickt einsetzen zu können, auch wenn es nicht zur eigenen Ausrüstung gehören würde. Dieses Mal half Villingen gerne mit einem mit technischen Gerätschaften zum wichtigen Stützen der Fahrzeuge ausgestatteten "Abrollbehälter Rüst" aus, der Zargen, Stempel und Unterbaumaterial mithatte.

Die eigene Ausstattung sei aber sehr gut, sogar ein neues hydraulisches Rettungsgerät hätten die Brigachtäler Feuerwehrmänner auch anschaffen können, dank der Gemeinde, betonte der Gesamtwehrkommandant. Eichkorn sagte, er sei vorher etwas nervös gewesen, ob alles klappen würde, auch wegen des neuen Geräts von Villingen. Insgesamt sei er aber sehr stolz auf seine Mannschaft, die einen guten Job gemacht habe.