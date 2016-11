Brigachtal Festgottesdienst "zu Ehren des heiligen Martin"

Brigachtal. Mit der "Messe in G-Dur" für Solo, Chor, Orgel und Orchester von Franz Schubert (1797 bis 1828) umrahmt der Martinschor das diesjährige Patrozinium, das am Sonntag, 6. November, ab 10 Uhr in der Allerheiligenkirche in Brigachtal stattfindet.