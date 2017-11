Brigachtal Fehlendes Engagement führt zu intensiven Diskussionen

Probleme gibt es in den meisten Vereinen, die Narrenzunft ist insgesamt aber gut aufgestellt. Bezüglich des Nachwuchses punkten die Brigachtaler regelrecht, in ihren Reihen finden sich überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche. Die Senioren gruppieren sich ebenfalls und schreiten oft gemeinsam zur Tat – zurückliegend nahmen sich die Ruheständler dem Zeltwagen an und brachten diesen wieder in Schuss.

Musikalisch geht es im 480-köpfigen Verein voran, die Formationen Katzenjammer und Trommlerinnen werden immer besser und lockerten auch die Hauptversammlung auf. An Geld fehlt es der Zunft ebenfalls nicht, einmal mehr wurde der Kassenbericht von Tanja Weißhaar wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Manfred Maier, Nico Obergfell und Felix Hirth rücken in den Narrenrat auf. Elke Obergfell und Manfred Maier tragen fortan den goldenen Vereinsorden, dieser wurde als Anerkennung für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft verliehen. Selina Weißhaar und Tanja Baumann haben den bronzenen Vereinsorden inne und blicken auf ein Vierteljahrhundert zurück.