Brigachtal Fehlendes Engagement führt zu Diskussionen

Bezüglich des Nachwuchses punkten die Brigachtaler regelrecht, in ihren Reihen finden sich überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche. Die Senioren gruppieren sich ebenfalls und schreiten oft gemeinsam zur Tat – zurückliegend nahmen sich die Ruheständler dem Zeltwagen an und brachten diesen wieder in Schuss.