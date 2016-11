Brigachtal Farben und Formen fließen auf die Leinwand

Farbig, intensiv und bewegend können die Begegnungen mit Maurachers Bildern sein. Die Kunst habe ihm durch eine schwere Zeit seines Lebens geholfen, viele seiner Bilder sind Verarbeitungsprozesse berichtet der in Rheinfelden geborene Künstler, der vor etwa einem Jahr nach einem schweren Arbeitsunfall zu seiner Freundin nach Brigachtal zog. "Nichts wirkt so erfüllend und befreiend für mich wie das Schaffen dieser Bilder", erklärt er. "Und wenn man gleichzeitig mit dem Ergebnis noch die Betrachter erfreuen kann, ist das umso besser". Die Bilder lassen viel Raum für eigene Interpretationen, denn auch der Entstehungsprozess läuft für Mike Mauracher intuitiv ab.

Die Farben und Formen fließen geradezu auf die Leinwand und ergeben erst im zweiten Schritt Themen und Inhalte. Ein Thema, das den Künstler leitet und immer wieder in seinen Bildern zu finden ist, ist der Glaube und die Beziehung zu Gott. "Maranatha" heißt beispielsweise eines seiner Bilder, was ein aramäischer Ausruf ist, der wohl schon von frühen Christen benutzt wurde und bedeutet "Oh Herr, komm!".

Das Bild beinhaltet verschiedene Farben und Formen, die für das Wirrwarr stehen, das im Leben herrscht. Den Ruhepunkt bildend steht Gott als "der Regierende" im Zentrum des Bildes. Mike Mauracher signiert seine Werke nicht, zumindest nicht auf den ersten Blick sichtbar. "Wer das Bild gemacht hat, ist erst einmal nicht wichtig. Wichtiger ist die eigene Interpretation des Betrachters", sagt er. Auf der Rückseite der Leinwand sind kleine Messingschilder angebracht, auf denen der Name des Künstlers, der Titel des Werkes, das Format und das Entstehungsjahr zu finden sind. Die Ausstellung kann zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden.