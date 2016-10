Brigachtal Eschen-Sterben bereitet Sorgen

Erschließungsstraße bekommt Namen

Die Gemeinderäte stimmten dem Vorschlag der Gemeinde, die Bauplatzpreise auf 160 Euro pro Quadratmeter festzulegen, zu. Die Erschließungsstraße von Bromenäcker soll "Bromenäcker" lauten. Josef Vogt fragte, was der Name Bromenäcker bedeute, hier könnte man ein Informationstäfelchen aufstellen.

Der Gesamtpreis für die Baugrundstücke einschließlich der Ablösungsbeträge für die Erschließung (Erschließungsbeitrag, Wasserversorgungs- und Abwasserbeitrag ) wurde auf 150 Euro pro Quadratmeter festgelegt. Den Auftrag zum Einbau von Schwebestofffiltern in den Be- und Entlüftungsanlagen in den Hochbehältern Überauchen und Klengen erhielt die Firma Werr & Ludwig aus Hüfingen in einer Gesamthöhe von 18 072 Euro brutto.